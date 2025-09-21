Chega acusa JPP de querer gastar dinheiro em "grupo de trabalho inútil"

Francisco Gomes criticou a proposta do JPP, apresentada na Assembleia da República, que pretende criar um grupo de trabalho destinado a estudar os custos da insularidade. O deputado do Chega acusa o JPP de "querer gastar dinheiro do erário público em viagens e estudos desnecessários”.

Para o parlamentar, esta iniciativa é como “um desperdício absoluto de dinheiro” e uma “ofensa a quem trabalha e paga impostos”. A sua posição foi transmitida Gomes após uma reunião da Comissão de Economia do parlamento nacional, na qual a iniciativa iria ser discutida.

Francisco Gomes sublinha que todos os dados sobre o peso económico e social da insularidade “são sobejamente conhecidos e já foram estudados ao detalhe por instituições regionais, nacionais e europeias”, não havendo qualquer justificação para “mais relatórios que acabarão esquecidos em gavetas”.

O deputado considera "um escândalo que a JPP queira usar dinheiro público para passeios e reuniões inúteis quando toda a gente sabe, há décadas, o custo brutal da insularidade". "Os madeirenses e açorianos não precisam de mais papéis, precisam de seriedade, que é algo que a JPP não tem porque só quer fazer números políticos", atira.

O deputado madeirense acusa a proposta da JPP de ser “pura demagogia” e alerta que aa verbas que a proposta da JPP quer gastar seriam “mais bem aplicadas em medidas concretas que aliviem a vida das famílias e dos empresários insulares”, lembrando que “os problemas do transporte aéreo, do custo de mercadorias e da fiscalidade diferenciada já estão identificados e quantificados”.

Por isso, diz que "é inaceitável desperdiçar um único cêntimo em estruturas de fachada quando as necessidades da Região são urgentes e evidentes". "O Chega vai opor-se frontalmente a este teatro político, porque os madeirenses merecem respeito e soluções, não manobras partidárias", assume.