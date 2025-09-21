BE aponta falta de supermercado e de estacionamentos em Santa Cruz

A candidatura do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Santa Cruz aponta a falta de um supermercado como um dos principais problemas levantados pela população da freguesia. Diogo Teixeira assume que esta não é uma competência da Câmara Municipal, mas diz ser necessário que o líder camarário tente atrair este tipo de negócios para o concelho.

O cabeça-de-lista bloquista esteve, hoje, em Santa Cruz, onde contactou com a população, detectando ainda a necessidade de mais estacionamentos e de meios de transporte, nomeadamente mais rotas de transporte público colectivo. “As pessoas não conseguem circular dentro do próprio concelho para a freguesia de Santa Cruz”, indica Diogo Teixeira.

O BE propõe ainda a requalificação do porto de recreio de Santa Cruz, dotando-o de balneários para usufruto dos banhistas. Ao longo da campanha o partido pretende revelar mais propostas para o concelho.