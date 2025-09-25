Olavo Câmara promete requalificar zona envolvente do teleférico das Achadas da Cruz

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal do Porto Moniz assume o compromisso de requalificar toda a zona envolvente do teleférico das Achadas da Cruz.

Olavo Câmara pretende, já no próximo mandato, avançar com uma intervenção não apenas na zona do miradouro, mas também na base do teleférico, no calhau, dotando estes locais de melhores condições para aquelas pessoas que utilizam este meio de transporte, que já se afirmou como um dos principais pontos de atracção turística daquela freguesia e do concelho do Porto Moniz.

A par disso, o socialista tem também em vista criar novas instalações de apoio junto ao fio de carga e requalificar todas as veredas no Calhau das Achadas, para servir quer os visitantes, quer os agricultores que têm ali as suas explorações.

Como adianta Olavo Câmara, esta é uma intervenção que, a par da disponibilização de água potável – já iniciada – será fundamental para dar resposta às necessidades da população naquela zona agrícola.

Não obstante a importância do turismo para aquela localidade, o candidato do PS considera que os residentes estão em primeiro lugar, afiançando, por isso, que os moradores da freguesia, agricultores e proprietários passarão a ter acesso prioritário ao teleférico e aos estacionamentos adjacentes.