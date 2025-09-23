Olavo Câmara defende a gratuitidade da Educação

O candidato do PS à Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, reiterou esta terça-feira, 23 de Setembro, a sua promessa de pagar as propinas de todos os estudantes do ensino superior do concelho e manter a actual bolsa de estudo, de 150 euros por mês, num total de 1.500 euros por ano, a todos os universitários.

Segundo Olavo Câmara, a medida pretende ajudar financeiramente os bolseiros do Porto Moniz a fazer face aos elevados custos de vida, nomeadamente com as deslocações, a habitação e alimentação.

Em nota emitida, o socialista critica a actuação do Governo da República, que determinou o descongelar, a partir do ano letivo 2026/2027, do valor das propinas das licenciaturas, que não sofre alterações desde 2020.

“Quando vemos as autarquias a se desdobrarem em esforços para ajudar os estudantes universitários, vem o Governo da República, da responsabilidade do PSD/CDS, aumentar o valor das propinas das universidades públicas", atirou Olavo Câmara, acrescentando que a decisão "é andar para trás, a tempos de má memória para todos nós, e é por isso que, com o PS à frente dos destinos da câmara municipal, o caminho será feito em frente e sempre em prol das pessoas”.

Esta é uma medida nossa. Do Partido Socialista. Há muitos anos que o PS defende que os portomonizenses devem ter direito a uma educação plenamente gratuita, é nisso que acreditamos e é nesse sentido que vamos trabalhar. Olavo Câmara

O candidato do PS pretende também reforçar a medida que concede um computador portátil a todos os estudantes residentes no Porto Moniz, que entram para o primeiro ano ou que se matriculam no estabelecimento de ensino do concelho pela primeira vez. O objectivo, explica Olavo Câmara, é chegar aos alunos que entram no ensino secundário: “As necessidades de um estudante do ensino secundário, que segue depois para a universidade, justificam o reforço desta medida no ensino secundário como forma de garantir as melhores condições de estudo aos jovens do nosso concelho.”