Olavo Câmara quer resolver o trânsito no Seixal com nova estrada

A candidatura do PS à Câmara Municipal do Porto Moniz pretende resolver o problema causado pela maior pressão automóvel, na freguesia do Seixal, com uma nova estrada. A procura pela praia de areia preta, um dos ex-libris da freguesia e da costa norte, tem causado uma maior pressão ao nível da mobilidade, com constrangimentos também para os residentes nesta localidade.

É por isso que o candidato à presidência da autarquia assegura que irá avançar com a construção de um novo acesso desde a estrada de Santo Antão (antiga estrada regional 101) até à praia do Seixal, ao mesmo tempo que será feita a canalização do ribeiro Cágado. "Com esta intervenção, será repensada toda a mobilidade naquela zona da freguesia, permitindo que a circulação se faça em sentido único e circular e que, ao longo deste troço e dos já existentes, possam ser criados mais lugares de estacionamento", indica numa nota enviada à imprensa.

Além disso, será ainda requalificada parte da estrada de Santo Antão e do Caminho João Fernandes Correia, "criando ao longo da sua extensão estacionamentos para os moradores e passeios, garantindo, assim, maiores condições de segurança para quem ali transita".

“Esta é a nossa visão para ajudar a resolver o problema do trânsito e, acima de tudo, é um compromisso que assumimos com a população da freguesia do Seixal e do concelho para ser uma realidade no próximo mandato e para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida”, afiança o candidato do PS.