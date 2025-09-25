Líderes europeus do golfe reúnem-se na Madeira para debater o futuro do sector

De 10 a 12 de Novembro de 2025, a Madeira recebe a Conferência da GCAE (Golf Course Association Europe), o único evento europeu dedicado exclusivamente a gestores e operadores de golfe. Durante três dias, líderes do sector vão debater na Golf Business Conference – Driving Change, as soluções para manter a modalidade relevante, sustentável e rentável.

Esta conferência, organizada pela Golf Course Association Europe (GCAE) e pelo Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG), terá o apoio da Associação de Promoção da Madeira e do Turismo de Portugal.

"O golfe está a crescer, mas também aumentam as expectativas sobre quem gere os campos diariamente", afirma Renate Roeleveld, CEO da GCAE. "O nosso papel é ouvir quem está no terreno, criar ligações, inspirar e representar os seus interesses. Esta conferência é o espaço onde conversas francas se transformam em soluções práticas – para que cada participante leve consigo ideias aplicáveis ao seu negócio e ao futuro do jogo", sublinha.

Mais do que um ciclo de conferências, a GCAE Conference assume-se como uma reunião de trabalho. Entre os temas que estarão em debate, irão destacar-se: o perfil do novo jogador de golfe e estratégias para fidelizar clientes; o impacto dos campos de golfe no comportamento e memória, numa sessão com o neurocientista Stephen Smith; como a Troon está a gerir as mudanças geracionais entre jogadores e equipas; tendências globais que afectam o desporto e a gestão de campos, com o professor Bartel Berkhout; apresentação de novo estudo sobre o impacto económico do golfe em Portugal e, por fim, a visão da R&A para o futuro, no âmbito da iniciativa Golf Course 2030.

Madeira como palco privilegiado

O programa inclui não só sessões de trabalho, mas também experiências únicas no terreno. Os participantes terão oportunidade de jogar no histórico Santo da Serra Golf Course, palco de vários torneios do PGA European Tour, e visitar o Ponta de Pargo Golf Course, o novo projecto de assinatura Faldo Design, actualmente em construção na ilha.

Nuno Sepúlveda, presidente do CNIG, não esconde a satisfação de "pela quarta vez ter sido escolhido Portugal para a organização desta conferência internacional. Esta escolha reflecte, mais uma vez, a dinâmica da indústria portuguesa do golfe, bem como o profissionalismo dos empresários do sector, representados pelo CNIG, em demonstrar as melhores práticas da nossa indústria, que têm estado na base do sucesso de várias regiões do país como destinos de golfe turístico. Portugal e os arquipélagos, nomeadamente a Madeira, oferecem os melhores destinos de golfe do mundo e isto tem sido premiado pelo número crescente de voltas e de praticantes, com forte impacto na economia nacional".

"Esta é uma oportunidade única para todos se atualizarem com as últimas tendências e desenvolvimentos do sector e conhecerem, em primeira mão, alguns dos agentes que protagonizam essas mudanças", sublinha o dirigente.

As inscrições para a conferência estão a decorrer e devem ser feita em: https://www.gcaeconference.eu/