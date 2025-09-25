Semana Europeia do Desporto anima Jardins do Lido com 12 modalidades

No âmbito da realização da Semana Europeia do Desporto, os Jardins do Lido, são na tarde deste sábado, 27 de Setembro, entre as 16 e as 19 horas, o palco principal para a promoção de um conjunto de diversas modalidades com o propósito de promover junto da população em geral, a possibilidade de experienciarem de uma forma mais directa as mesmas num leque vasto de modalidades e atividades.

Serão 12 estações disponíveis a todos os interessados para mostra e experimentação de diversas actividades e modalidades desportivas: badminton, ciclismo, esgrima, golfe, laser run, ténis de mesa, ténis de campo, xadrez, basquete em cadeira de rodas, mostra/exposição de viaturas do automobilismo e karting, slot cars.

Haverá lugar também a realização de quatro aulas de fitness e, igualmente, será promovida uma palestra sob a temática 'Kartilha e Kartilha Junior - Formação e Desenvolvimento de Jovens Pilotos de Karting'.

A cerimónia de abertura contará com a presença do director regional de Desporto, David Gomes. .