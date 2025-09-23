Semana Europeia do Desporto assinalada em São Vicente com actividades para todas as idades

O Município de São Vicente associou-se às celebrações da Semana Europeia do Desporto promovendo um conjunto diversificado de actividades para toda a comunidade. O arranque deu-se esta terça-feira, 23 de Setembro, com o evento 'Ritmos que Unem', que teve lugar no Centro Paroquial, reunindo os idosos dos Centros de Dia do concelho e os utentes do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI).

A iniciativa teve início com uma aula de aquecimento orientada pelos professores Cláudio Gouveia e Dércia Rodrigues, seguindo-se uma demonstração de danças tradicionais pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova. Além de apresentarem alguns dos ritmos mais emblemáticos do folclore, os membros do grupo envolveram o público, ensinando passos básicos e incentivando a participação ativa de todos os presentes.

Com esta acção, o Município reforça a importância da prática regular de actividade física, não apenas como promotora da saúde física, mas também como ferramenta de inclusão social, valorização cultural e bem-estar emocional.

As actividades da Semana Europeia do Desporto continuam ao longo da semana com várias iniciativas pensadas para diferentes públicos. Na quarta-feira, dia 24, realiza-se um workshop dedicado ao Desporto no Trabalho, dirigido aos funcionários da autarquia. A sessão contará com a presença de um fisioterapeuta, numa parceria com a Clínica Médica do Norte, promovendo boas práticas de saúde e de postura.

Entre os momentos mais aguardados da programação, destaca-se o 'Sunset Activo', que terá lugar na sexta-feira, das 19 às 00 horas, na Surf Zone de São Vicente. O evento contará com a animação do DJ Amériko Nunez e integrará duas actividades desportivas no mesmo local, nomeadamente um passeio de cicloturismo pelas paisagens naturais do concelho e uma aula de pilates, realizada em parceria com a ADR Ponta Delgada, ambas com início às 19h00.

No sábado, terão lugar aulas gratuitas de pádel, abertas a toda a população, mediante inscrição prévia. Paralelamente, ao longo da semana, decorrem ainda aulas de pádel dirigidas aos alunos do ensino secundário da Escola B+S do 1.º Ciclo com PE e da Creche Dona Lucinda Andrade, promovendo a atividade física junto dos mais jovens.