Em 2000 a Madeira enfrentava "o drama do excesso de professores"

"Desemprego atinge professores do 1.º ciclo". Era esta a notícia que fazia manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira a 24 de Setembro de 2000. O artigo perspectivava o novo ano escolar com "menos alunos e novo drama".

Na rubrica 'Canal Memória' de hoje recuamos 25 anos.

Já dizia o poema de Luís Vaz de Camões, "mudam-se os tempos, mudam-se as vontades". Enquanto hoje o País enfrenta o drama da falta de professores, com milhares de alunos a ficar sem aulas, no passado a situação era bem distinta.

Conforme relata a notícia do DIÁRIO de 24 de Setembro de 2000, a Região Autónoma da Madeira enfrentava "o drama do excesso de professores".

A reportagem da autoria da jornalista Marta Caires, fazia uma antevisão do ano escolar que estava previsto arrancar a 2 de Outubro daquele ano "com menos alunos", mas com excesso de professores, "apesar do alargamento de quadros nas escolas".

Nas páginas 14 e 15 da edição número 40.209 do DIÁRIO, pode ler-se que "as dificuldades de colocação de professores e o atraso na abertura das aulas em algumas das novas escolas da Região" eram "sombras sobre o início das aulas".

"Enquanto o número de alunos diminui, acompanhando a tendência demográfica, o fantasma do desemprego paira sobre várias centenas de docentes de todos os níveis de ensino, incluindo os do 1° ciclo", refere o artigo, que conta com a revelação do Sindicato Democrático dos Professores de que cerca de 150 professores do 1.º ciclo, oriundos do continente, estavam sem colocação, àquela data.

Consulte o artigo na íntegra: