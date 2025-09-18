EUA aprovam venda de mísseis Javelin à Polónia por 662 milhões de euros

O Governo norte-americano revelou hoje que aprovou a venda de mísseis antitanque Javelin e dos seus lançadores à Polónia, membro da NATO que faz fronteira com a Ucrânia, por 780 milhões de dólares (662 milhões de euros).

"Esta proposta de venda irá apoiar a política externa e a segurança nacional dos EUA, aumentando a segurança de um aliado da NATO que é uma força para a estabilidade política e económica na Europa", referiu a Agência de Cooperação em Segurança e Defesa dos EUA (DSCA, na sigla em inglês), em comunicado.

O Departamento de Estado dos EUA aprovou a venda, e a DSCA enviou a notificação necessária ao Congresso, que ainda tem de aprovar a transação.

A Polónia tem sido um parceiro-chave da Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país vizinho em fevereiro de 2022.

Temendo a ameaça russa, a Polónia iniciou um rápido programa de modernização das suas Forças Armadas nos últimos anos, assinando vários contratos de aquisição de armamento, principalmente com os Estados Unidos e a Coreia do Sul.

O país da Europa Central dedicará 4,8% do seu PIB à defesa no próximo ano, em comparação com os 4,7% previstos para este ano.

A Polónia e os países da NATO com presença militar no seu território estão em alerta máximo desde a intrusão de cerca de vinte drones russos na noite de 09 para 10 de setembro.

A NATO criou a iniciativa militar Sentinela Oriental após a invasão do espaço aéreo polaco por 'drones' russos, tendo sido anunciada logo de seguida e ativada no sábado, perante o cenário de um potencial novo ataque. O reforço militar não é exclusivo para a Polónia.

No sábado, a NATO realizou uma descolagem de emergência, ativando a iniciativa militar Sentinela Oriental, perante outra potencial ameaça dos drones russos.

A Roménia também alegou que um drone russo violou o seu espaço aéreo no sábado.

Os drones têm sido a principal arma utilizada pela Rússia nos ataques a cidades e infraestruturas energéticas e civis na Ucrânia.

A invasão do espaço aéreo da Polónia por drones russos foi o incidente direto mais sério em Estados-membros da NATO desde o início do conflito na Ucrânia, há mais de três anos.