Detidos dois suspeitos de utilizar 27 identidades falsas para branquear cerca de 5 milhões de euros

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decretou a prisão preventiva para dois detidos pela Polícia Judiciária por suspeitas de criarem, com 27 identidades falsas, 19 sociedades comerciais para branquear cerca de cinco milhões de euros, foi hoje revelado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) esclarece que os dois homens estão indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla informática, branqueamento e fraude fiscal.

Os suspeitos terão alegadamente utilizado, pelo menos, 27 identidades falsas para constituírem 19 sociedades comerciais para branquear montantes estimados em cerca de cinco milhões de euros.

O 'modus operandi', segundo a PJ, consistia na utilização de diferentes identidades forjadas com as quais constituíam sociedades comerciais de "fachada", instrumento necessário à abertura de contas bancárias, tanto em nome das falsas identidades, como das sociedades entretanto criadas.

Com a abertura das contas bancárias, os suspeitos "faziam circular fundos de proveniência ilícita, com origem em burlas ou crimes informáticos".

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo-lhes sido determinada a medida de coação de prisão preventiva.