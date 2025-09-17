Vídeo falso com mãe já falecida de PM indiano cria batalha política

Um vídeo criado pelo maior partido da oposição indiano, através de Inteligência Artificial, a simular um ralhete da mãe ao primeiro-ministro, Narendra Modi, provocou uma crise política, culminando numa ordem judicial para retirada imediata da Internet.

Nas imagens, vê-se uma personagem semelhante ao líder do executivo a sonhar com a progenitora, Heeraben, que o repreende por usar o seu nome para ganhar votos. "Até onde estás disposto a ir pela política!?", critica a mãe de Modi, que acorda sobressaltado.

O partido nacionalista hindu BJP, pelo qual Modi foi recentemente reeleito chefe de governo, classificou o vídeo como "repugnante" e acusou o opositor Partido do Congreso (PdC) de ultrapassar todos os limites para atacar o primeiro-ministro.

Hoje, um tribunal superior decidiu que o vídeo tem de ser eliminado e retirado do espaço público, designadamente das redes sociais, onde ficou viral, tal o número de partilhas.

O porta-voz da oposição, Pawan Khera, defendeu que as imagens não continham qualquer falta de respeito e aproveitou para dizer que "é dever dos pais educarem os seus filhos", acrescentando que o BJP está à procura de "criar uma falsa compaixão" da população em relação a Modi.

O primeiro-ministro indiano é conhecido pela faceta de filho dedicado, um arquétipo muito respeitado na tradição cultural daquele país asiático, e, enquanto a mãe foi viva, era fotografado e filmado a tocar nos seus pés para receber a benção da progenitora, sempre que visitava o Gujarat natal.