IVBAM promove masterclasses de vinhos da Madeira

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) assinala o encerramento da semana temática 'Vinhos e Artesanato da Madeira', com o evento 'Lavar dos cestos', esta sexa-feira, entre as 18h30 e as 21h00, nas suas instalações localizadas na Rua 5 de Outubro.

O evento pretende assinalar o final da época das vindimas, sendo esse o mote para celebrar os Vinhos da Madeira através de duas masterclasses, uma de vinhos tranquilos e outra de vinho licoroso. Ambas serão orientadas por Rubina Vieira, responsável pelo Gabinete de Ações Educativas do IVBAM e abertas ao público em geral, mediante inscrição.

Num ambiente exterior, ao final da tarde, entre as 18h30 e as 19h30, decorrerá a masterclass 'Vinhos Tranquilos da Madeira & Iguarias Regionais', com vinhos dos produtores Seiçal e Casa do Caramanchão. A combinação gastronómica far-se-á com os vinhos: Seiçal Branco Verdelho 2024, Seiçal Tinto 2020, Boneca de Canudo Branco Verdelho 2023 e Boneca de Canudo Tinto 2022.

A masterclass 'Vinho Madeira & Chocolate' acontecerá entre as 20 e as 21 horas, numa atmosfera interior e, por sua vez, mais intimista. Serão degustadas três referências de vinhos do produtor Henriques & Henriques - Verdelho 5 Anos, Single Harvest Boal 2009 e Single Harvest Malvazia 2001 - combinados com chocolates da marca Uau Cacau.

As masterclasses são pagas e estão limitadas a 20 pessoas, pelo que os interessados deverão proceder à inscrição prévia, enviando e-mail para [email protected].

A semana 'Vinhos e Artesanato da Madeira' iniciou-se a 22 de Setembro, com o intuito de celebrar a ligação natural existente estes dois produtos/artes, tão bem representada pelas pipas, construídas pelo tanoeiro, onde amadurece o Vinho da Madeira.