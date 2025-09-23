Organização promove apagão na Madeira a 27 de Setembro para proteger aves marinhas ameaçadas

No próximo sábado, 27 de Setembro, entre as 20 e as 23 horas, a população da Madeira é convidada a desligar a iluminação exterior de casas e edifícios, numa acção simbólica e prática para proteger as aves marinhas juvenis da poluição luminosa. A iniciativa é promovida pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), em parceria com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), no âmbito do projeto LIFE Natura@night.

Em nota emitida, a SPEA explica que a poluição luminosa é uma das principais ameaças para aves marinhas que fazem os seus primeiros voos nesta altura do ano, tais como a freira-da-madeira (Pterodroma madeira) e a cagarra (Calonectris borealis). A luz artificial pode desorientar os juvenis, levando-os a colidir, a cair em zonas urbanas ou a perder o caminho de regresso ao mar.

O apagão, previsto para 27 de Setembro, visa proteger especialmente a freira-da-madeira nos seus potenciais corredores de passagem, que ocorrem essencialmente entre Câmara de Lobos e Funchal, e entre Santana e Machico. A ave marinha endémica da Madeira é uma das mais raras da Europa e encontra-se criticamente ameaçada.



Passando a maior parte da vida em alto-mar e regressando a terra apenas durante a época de reprodução, a freira-da-madeira tem as suas colónias restritas aos picos montanhosos da Madeira. A sua conservação depende não só da proteção destas áreas, mas também dos potenciais corredores de passagem utilizados pelas aves entre os ninhos e as zonas de alimentação, no oceano. Estes trajetos são particularmente vulneráveis à poluição luminosa, que pode desorientar as aves, fazendo com que colidam, caiam em terra ou dificultem o regresso aos ninhos. SPEA

No âmbito desta iniciativa, a SPEA promove ainda o galardão 'Noite com Vida', destinado a empresas, estabelecimentos ou entidades que adoptem práticas eficazes na redução da iluminação exterior. A distinção valoriza acções que não só protegem a biodiversidade, como também contribuem para a eficiência energética e o bem-estar das comunidades. Os interessados em apoiar a causa podem informar a SPEA através de um formulário 'on-line'.

O apagão insere-se no projecto LIFE Natura@night, cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia, coordenado pela SPEA e desenvolvido em parceria com várias entidades públicas e científicas da Madeira, Açores, Espanha e Canárias. Já o projecto LIFE Freiras, focado na conservação da freira-da-madeira, é coordenado pelo IFCN com o apoio da SPEA e do XIS Group.