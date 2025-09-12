Semana temática 'Vinhos e Artesanato da Madeira' de 22 a 26 de Setembro

A segunda edição da semana temática 'Vinhos e Artesanato da Madeira' vai realizar-se entre os dias 22 e 26 de Setembro, numa organização do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM). A iniciativa insere-se na Festa do Vinho.

De acordo com nota à imprensa, pretende "celebrar estes produtos tão típicos da nossa Região e que se aliam de forma natural, como o cesto de vime que acolhe as uvas vindimadas e as pipas, construídas pelo tanoeiro, que amadurecem o Vinho da Madeira".

As instalações do IVBAM situadas na Rua dos Ferreiros, 152, serão o palco desta iniciativa, que acontece das 10h às 16h30, com um programa que reúne provas e venda de Vinhos da Madeira, onde se incluem produtores de vinho licoroso e de vinhos tranquilos da Madeira, e exposição e venda de Artesanato regional, através da presença de diversos artesãos certificados, abrangendo assim uma mostra variada de artes e ofícios tradicionais da Madeira.

O programa inclui ainda o evento 'Lavar dos Cestos', que assinala simbolicamente o fim das vindimas, que acontece no dia 26 de Setembro, das 18h às 22h, no mesmo espaço, e que, para além, das provas e vendas de Vinhos da Madeira e da exposição e venda de Artesanato regional, contará ainda com uma masterclass de Vinho Madeira & Chocolate, speed tastings (provas rápidas) e animação musical.

Estas iniciativas são de entrada livre e "pretendem realçar que a tradição se mantém viva, cruzando olhares, perspectivas e ligações entre gerações".