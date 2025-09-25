APRAM investe 125 mil euros para monitorizar emissões de navios nos portos da Madeira

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) vai implementar um sistema de monitorização das emissões de gases dos navios que fazem escalas na Região, num investimento de cerca de 125 mil euros. A medida foi anunciada pela presidente da empresa, Paula Cabaço, durante o Porto Maritime Week, que decorreu esta semana no Porto de Leixões.

A iniciativa surge no âmbito do desenvolvimento do 'Plano Ambiental do Porto do Funchal', que tem como objectivo criar um sistema integrado de monitorização ambiental. "Estamos neste momento a desenvolver o 'Plano Ambiental do Porto do Funchal', que vai permitir monitorizar de forma integrada os consumos de água, de electricidade e de combustíveis, bem como registar parâmetros relacionados com a qualidade do ar e da água na bacia portuária, e ao mesmo tempo contabilizar as emissões dos gases com efeito de estufa", explicou Paula Cabaço.

A responsável da APRAM, empresa tutelada pela Secretaria Regional da Economia, sublinhou o compromisso da administração portuária com a sustentabilidade ambiental. "Levamos muito a sério o nosso compromisso com o ambiente e a sustentabilidade, daí pretendermos monitorizar de forma integrada os indicadores ambientais, para que possamos planear medidas de mitigação de possíveis impactos decorrentes das nossas operações", afirmou.

Durante a sua intervenção no painel dedicado à estratégia dos portos nacionais, Paula Cabaço destacou que o plano ambiental será "um instrumento valioso para a tomada de decisões, sem comprometer a atividade económica dos portos madeirenses".

A presidente da APRAM vincou ainda que "ao avaliarmos o impacto ambiental da operação portuária, estamos a trabalhar na definição de estratégias de redução de emissões, contribuindo assim para o cumprimento dos compromissos climáticos da União Europeia".

Investimento de 20 milhões no Porto do Caniçal

Para além das questões ambientais, Paula Cabaço abordou os investimentos infraestruturais previstos até 2030, com particular destaque para o Porto do Caniçal, que constitui a principal porta de entrada de mercadorias na Região.

"É uma infraestrutura crítica, pelo que temos de garantir condições de operacionalidade sobretudo quando se verifica que as descargas de mercadoria têm vindo a aumentar ao longo destes últimos cinco anos. Muito 'à custa' do movimento de carga contentorizada", disse a responsável, referindo-se ao facto de por este porto entrarem 95% dos bens e mercadorias que chegam à Madeira.

Para responder a este crescimento, a APRAM projeta um investimento de cerca de 20 milhões de euros na modernização das infraestruturas do Porto do Caniçal, com vista a reforçar a competitividade dos portos regionais.