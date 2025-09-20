As viaturas eléctricas da APRAM passam a ser carregadas com energia 100% verde graças a um projecto pioneiro que será implementado na Pontinha. Até ao final de Outubro deste ano, a APRAM, tutelada pela Secretaria Regional da Economia, vai avançar com a instalação dos primeiros equipamentos que vão permitir carregar em posto autónomo as viaturas eléctricas, incluindo uma empilhadora, que estão ao serviço da empresa.

De acordo com nota enviada à imprensa, o equipamento será instalado junto ao posto de transformação que alimenta toda a Pontinha, incluindo a Gare Marítima da Madeira, através de um sistema autónomo de energia composto por painéis solares, bateria própria de armazenamento e ligação resiliente à rede da Empresa de Eletricidade da Madeira.

"A implementação deste posto de abastecimento, integra a segunda fase do projecto de investigação internacional SHIFT to Direct Current (SHIFT2DC), que os Portos da Madeira estão integrados juntamente com 30 parceiros de 12 países europeus", explica a mesma nota. A primeira fase do projecto iniciou-se em Setembro do ano passado e visou aspectos ligados ao planeamento e monitorização da rede eléctrica.

"Os dados recolhidos sobre consumos e qualidade da energia, com e sem navios no porto, vão agora ser utilizados para criar um Digital Twin do Porto do Funchal, que permitirá acompanhar em tempo real os fluxos de potência e energia, além de simular cenários futuros ao nível das necessidades energéticas", dá conta a APRAM.

“Este projecto académico traduz o nosso compromisso ambiental, ao garantir que os Portos da Madeira avançam de forma sustentada para soluções de energia mais limpas e inovadoras”, entende a presidente da APRAM, Paula Cabaço, acrescentando que "é fundamental passar da teoria para o terreno e implementar sistemas que façam realmente a diferença".

Além de permitir ganhos energéticos, ao monitorizar consumos, a Digital Twin vai contribuir para simular o impacto da instalação de novos equipamentos e sistemas, incluindo um futuro sistema de Onshore Power Supply (OPS), para o fornecimento de energia eléctrica a navios em porto, que, de acordo com estudos preliminares, poderá representar um ponto de ligação à rede eléctrica de cerca de 30 MegaWatts.

“Vai criar as condições para o desenvolvimento de uma futura comunidade energética, centrada no Porto do Funchal, baseada exclusivamente em fontes de energia renovável”, adianta Paula Cabaço, destacando “a dedicação e competência da equipa técnica da APRAM na área do ambiente e da sustentabilidade, que tem sido determinante para colocar em prática projetos que reforçam a eficiência energética, a digitalização e a sustentabilidade da infraestrutura portuária”.

O Porto do Funchal é um dos quatro locais escolhidos, e o único em Portugal, para, em parceria com a Empresa de Eletricidade da Madeira, testar em cenário real as soluções de CC de média e baixa tensão, estando os outros demonstradores na Alemanha (Datacenter e Indústria) e em França (Edifícios).