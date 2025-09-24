Falta de manuais digitais será resolvida em breve

À margem da inauguração da nova creche da EB1/PE do Estreito da Calheta, a Secretária Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, assegurou que os manuais digitais em falta para os alunos dos 5.º e 10.º anos deverão ficar disponíveis nos próximos dias.

Atrasos como este resultam de questões técnicas ligadas à “instalação de licenças”, mas tudo está a ser resolvido. “Brevemente os manuais chegarão às escolas”, permitindo que os alunos possam trabalhar em pleno”, afirmou.

A governante abordou também o processo de colocação de professores e eventuais substituições por baixas médicas. Admitiu que, em algumas disciplinas, as soluções passam por recurso a horas extraordinárias, mas mostrou confiança na capacidade de resposta do sistema. “À medida que forem chegando os pedidos de substituição, tentaremos dar resposta. Pode ser que este ano não haja muitas baixas, mas, caso surjam, resolveremos”, garantiu.

Questionada sobre o contacto com os sindicatos, Elsa Fernandes explicou que a prioridade passou por compreender os pontos de divergência, assegurando que o diálogo será contínuo. “Estamos a trabalhar e em breve daremos notícias sobre as colocações. Depois receberei os sindicatos e outros pedidos de audiência, mas fazia sentido primeiro ouvir as direções regionais”, adiantou.

Na sua primeira deslocação oficial ao município da Calheta, após tomar posse, a Secretária Regional reconheceu estar ainda a “conhecer os cantos à casa”, mas elogiou a organização do sector educativo. “Prometo dar um cunho político, mas não vou descurar o meu conhecimento académico nem a experiência de vida que trago comigo. Levamos sempre um pouco do que somos para onde vamos”, destacou.

A nova creche inaugurada na EB1/PE do Estreito da Calheta representa um investimento superior a 213 mil euros e já se encontra com a lotação máxima de 12 bebés, reforçando a rede de apoio às famílias no concelho da Calheta.