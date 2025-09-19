PS garante que Funchal "terá finalmente uma estratégia séria e eficaz para reduzir o trânsito"

Rui Caetano alerta que o trânsito no Funchal atingiu um ponto insustentável e promete uma acção decidida e incisiva para resolver este que é um dos grandes problemas que a cidade atravessa.

Através de uma nota de imprensa, o partido revela que o candidato do PS à Câmara Municipal do Funchal critica a “inércia gritante” do executivo da coligação PSD/CDS, que, em quatro anos, não foi capaz de implementar nenhuma medida estruturante e só deixou que o problema se agravasse.

“A Câmara do Funchal travou a fundo nas questões da mobilidade e o resultado é o caos que hoje sentimos na nossa cidade”, disparou Rui Caetano, numa ação de pré-campanha levada a efeito esta manhã.

O partido adianta ainda que o socialista deu conta dos constrangimentos que milhares de funchalenses enfrentam todos os dias, demorando por vezes até 40 minutos para atravessar a cidade, devido aos bloqueios constantes nas principais entradas e saídas. A esta situação, prossegue a mesma nota, soma-se a circulação desregulada de milhares de viaturas de rent-a-car, que agravam ainda mais o caos rodoviário e comprometem a qualidade de vida de quem vive e trabalha no Funchal.

Consciente desta realidade, o partido refere que Rui Caetano assume o compromisso claro de, quando chegar à presidência da autarquia, agir com determinação para devolver fluidez ao trânsito e melhorar a mobilidade no concelho.

“Trabalharemos no sentido de regular a circulação de viaturas de rent-a-car no centro da cidade em horas de ponta, encontrando soluções equilibradas em diálogo com as empresas e operadores”, adiantou, prometendo também a fiscalização do estacionamento irregular, que tanto contribui para o congestionamento, bem como a construção de parques de estacionamento periféricos e em zonas estratégicas, sempre acompanhados por transportes públicos regulares e eficientes com ligação directa ao centro.

Por outro lado, diz o partido, o candidato do PS tenciona reunir-se com a Horários do Funchal, com vista a garantir mais carreiras e horários que cubram as necessidades das populações das zonas altas e que preencham as falhas existentes na rede.

“Queremos incentivar uma maior utilização dos transportes públicos – tanto por parte da população residente, como dos turistas – tornando-os uma alternativa prática, acessível e sustentável”, declarou.

Por fim, diz que Rui Caetano salientou que o futuro da mobilidade no Funchal exige planeamento, visão e coragem política e assegurou que, com o PS na Câmara, “a cidade terá finalmente uma estratégia séria e eficaz para reduzir o trânsito, melhorar o transporte público e garantir deslocações mais rápidas, confortáveis e sustentáveis para todos”.