Sismo de magnitude 6,1 atinge noroeste da Venezuela sem causar "danos estruturais"

Dois sismos com magnitude superior a 6 ocorreram na noite de quarta-feira no oeste da Venezuela, informou o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS), e foram sentidos na capital do país, Caracas.

O epicentro do primeiro terramoto - de magnitude 6,2, segundo o USGS - foi localizado a 24 quilómetros de Mene Grande, uma localidade petrolífera, numa zona pouco povoada do estado ocidental de Zulia, perto do lago Maracaibo, informou o USGS.

O ministro venezuelano do Interior, Diosdado Cabello, que citou dados da Fundação Venezuelana de Investigações Científicas e Sismológicas (Funvisis), disse que "o terramoto teve uma magnitude de 5,4, mas não causou danos estruturais significativos".

"O facto de não ter havido danos estruturais significativos com um terramoto de magnitude 5,4, que é considerável, deve-se à qualidade das construções na Venezuela", acrescentou.

O serviço geológico da vizinha Colômbia registou um sismo com magnitude de 6,1 na mesma zona, referindo-se a um "evento sísmico internacional", uma vez que o abalo também foi sentido na Colômbia e em algumas ilhas das Caraíbas.

O sismo foi registado pelas 18:21 horas de Caracas (22:21 horas em Lisboa) e, segundo a imprensa local, foi sentido no Distrito Capital e nos estados de Zúlia, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Carabobo, Táchira e Trujillo, além de em algumas zonas da Colômbia.

Um segundo abalo de magnitude 6,3 ocorreu a 4 quilómetros do primeiro, às 23:51 (03:51 TGM de quinta-feira), segundo o USGS, e foi sentido em Caracas, onde os edifícios tremeram, levando muitos moradores a abandonarem as casas.

Este sismo foi sentido igualmente sentido em todo o leste da Colômbia, até à capital, Bogotá.

A Venezuela, onde vive uma das maiores comunidades portuguesas em todo o mundo, com cerca de 80% da população do país a viver em áreas de alto risco sísmico, não registava um sismo com, pelo menos, esta intensidade desde o de Cariaco, em 1997, que causou 73 mortos. Em 1967, um terramoto em Caracas causou 283 mortos, segundo a Funvisis.

Vários portugueses disseram telefonicamente à Agência Lusa que o segundo sismo se sentiu intensamente no centro de Caracas e que durou vários minutos.

"Fiquei nervosa, preocupada. Estava no computador e senti que a mesa estremecia e que as portas e os vidros das janelas vibraram. Apaguei o televisor e desci rápido pelas escadas, do 7.º andar até ao rés do chão. Enquanto descia, várias pessoas abriam as portas e cães ladravam constantemente", explicou uma portuguesa.

Residente em La Candelaria, Maria Severim, disse que vive na Venezuela há mais de 40 anos e que sentiu vários sismos, mas que este percebeu-se que era "mais forte e longo".

Mene Grande fica na costa oriental do Lago Maracaibo, uma área importante para a indústria petrolífera do país. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo.