Sismo de 3.1 a noroeste das Selvagens
Segundo abalo desta semana sentido na região da Madeira
Um sismo de magnitude 3.1 foi registado às 2h44 deste sábado, a noroeste da Selvagem Grande, em local a cerca de 215 quilómetros do Funchal, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O abalo ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros.
Este é o segundo sismo desta semana na área afectada ao arquipélago da Madeira e o quarto registado pela rede sísmica do IPMA nos últimos 30 dias.
