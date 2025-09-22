Sismo de magnitude 4,3 atinge baía de São Francisco sem registo de danos

Um sismo de magnitude 4,3 atingiu hoje de madrugada a região da baía de São Francisco, na Califórnia (EUA), acordando milhares de pessoas, mas sem registo de feridos ou danos, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O tremor de terra ocorreu pouco antes das 03:00 locais (11:00 em Lisboa), a leste-sudeste de Berkeley.

Mais de 22 mil pessoas relataram ter sentido o abalo, incluindo residentes do sul de Salinas, a cerca de 160 quilómetros de Berkeley.

O sistema de transporte Bay Area Rapid Transit anunciou atrasos de até 20 minutos, após reduzir a velocidade dos comboios para concluir inspeções de segurança nos carris.

O presidente da Câmara de São Francisco, Dan Lurie, afirmou que os socorristas estão a avaliar eventuais impactos e prometeu atualizações da situação ao longo do dia.