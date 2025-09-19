Levantado alerta de tsunami após sismo de magnitude 7,8 na costa russa no Pacífico
O alerta de tsunami devido ao sismo de magnitude 7,8 registado hoje no Pacífico, na Península de Kamchatka, na Rússia, já foi levantado, adiantou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).
O abalo ocorreu pelas 06:58 de hoje (19:58 de quinta-feira em Lisboa), a 128 quilómetros a leste da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatsky, a apenas 10 quilómetros de profundidade, e levou a um alerta para possíveis ondas perigosas ao longo da costa próxima.
Vários vídeos publicados nas redes sociais russas mostraram móveis e candeeiros a tremer nas casas, ou um carro estacionado a balançar para a frente e para trás na rua.
A filial local do Serviço Geofísico Nacional da Rússia deu uma estimativa mais baixa, de magnitude 7,4, e reportou pelo menos cinco tremores secundários.
Um sismo de magnitude 7,4 já atingiu a região no sábado, a uma profundidade de 39,5 quilómetros, a 111 quilómetros a leste de Petropavlovsk-Kamchatsky.
Em julho, um dos maiores terramotos já registados no mundo, seguido de um tsunami, ocorreu na mesma região, obrigando milhões de pessoas a evacuar o litoral em todo o Pacífico, do Japão ao Equador, passando pelos Estados Unidos e pelo México.
A península de Kamchatka é o ponto de encontro entre as placas tectónicas do Pacífico e da América do Norte, o que torna a região localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico uma das zonas sísmicas mais ativas do planeta.
Também hoje, segundo o USGS, um sismo de magnitude 6,1 atingiu a província de Papua Central, no leste da Indonésia, outra zona no mesmo Círculo de Fogo. O epicentro localizou-se a 28 quilómetros a sul da cidade de Nabire.
Já a agência indonésia BMKG avaliou o sismo em magnitude 6,6 e uma profundidade de 24 quilómetros, reportando vários tremores secundários menores.