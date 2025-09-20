Sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter foi sentido hoje na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 18:27 locais (19:27 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a norte-nordeste de Santa Bárbara, no concelho de Angra do Heroísmo.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli Modificada) em Santa Bárbara, Doze Ribeiras, Cinco Ribeiras, São Bartolomeu, Terra Chã, São Mateus, São Pedro, Posto Santo, Santa Luzia e Nossa Senhora da Conceição (concelho de Angra do Heroísmo) e em Biscoitos (concelho de Praia da Vitória)", referiu.

O abalo "foi ainda sentido com intensidade IV em Serreta, São Bento, Ribeirinha e Feteira (concelho de Angra do Heroísmo) e Quatro Ribeiras, Altares e Agualva (concelho de Praia da Vitória)".

Segundo o CIVISA, o evento "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade V, considerada forte, o abalo é "sentido fora de casa, pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados", revela o IPMA na sua página da Internet.

Neste grau, "as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, os estores e os quadros movem-se" e "os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram o seu estado de oscilação".

Já com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", descreve o IPMA.