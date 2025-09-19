Trânsito congestionado no sítio do costume

Bom dia. Neste início de sexta-feira, o trânsito apresenta-se congestionado a partir da zona da Cancela, no sublanço da Via Rápida, historicamente, mais complicado.

São cerca de 4 km de tráfego intenso no sentido Machico - Ribeira Brava, a que se junta toda a zona da Cancela, incluindo a Estrada do Aeroporto e a Via Expresso de ligação à Camacha, nomeadamente na rotunda da Cancela (junto à estação de combustíveis).

Noutro sentido, mas muito menos intenso, o sentido oposto da Via Rápida apresentou-se até há poucos minutos com cerca de 1 km de congestionamento, também devido a tráfego intenso na zona entre Santo António e Santa Luzia, isto num dia que normalmente é mais calmo nas estradas da Madeira.

Complicado, também como habitualmente, está a zona que compreende toda a Estrada da Liberdade, rotunda do Hospital, Rua das Maravilhas, Via 25 de Abril (túnel da Cruz Vermelha ao Largo Severiano Ferraz), mas também a Avenida Luís de Camões e restantes acessos.

Conduza com precaução e tenha um bom final de semana.