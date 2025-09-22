CDU diz que Câmara de Santa Cruz "tem desprezado os feirantes" do Santo da Serra

A candidatura da CDU à Câmara Municipal de Santa Cruz visitou o Mercado do Santo da Serra, onde o cabeça-de-lista, Énio Martins, contactou com agricultores e comerciantes locais, aproveitando para criticar "a actual vereação de, ao longo de anos, não ter feito investimentos públicos naquele mercado e de não ter criado melhores condições para quem ali trabalha".

Énio Martins, frisou que "é urgente dar atenção àquelas pessoas que, na sua actividade naquele Mercado no Santo da Serra, enfrentam várias dificuldades na hora de expor e vender os seus produtos".

"Ou seja, no Mercado do Santo da Serra, a Câmara de Santa Cruz tem desprezado os feirantes", lamentou.

De acordo com o candidato, "é obrigação da Câmara de Santa Cruz garantir o investimento camarário na qualidade de acolhimento nos mercados e nas feiras". No seu entender, "essa é uma responsabilidade directa da autarquia".

Ao contrário do que tem acontecido, para a CDU é dever prioritário do poder local respeitar os feirantes, olhar por estas pessoas, que tanta dificuldade têm". Énio Martins

A candidatura da CDU à Câmara Municipal de Santa Cruz sublinhou ainda que "é tempo de os responsáveis camarários fazerem algo em favor do Mercado do Santo da Serra e em benefício dos feirantes". Diz também haver "a necessidade de uma resposta urgente por parte da autarquia para criar condições mais dignas para todos as pessoas que ali trabalham e para tanta gente que visita, semanalmente, aquele mercado".