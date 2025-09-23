CROA Santa Cruz alerta para vandalismo em casota colocada nos Reis Magos

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Santa Cruz (CROA Santa Cruz) alerta que a casota colocada nos Reis Magos, para abrigar a colónia de gatos no local, tem sido alvo de vandalismo.

Numa publicação nas redes sociais, dá conta que a parte traseira da casota foi aberta "forçosamente e por várias vezes já viram pessoas a entrar na mesma, afugentando os gatinhos."

"Esta casota foi colocada com carinho para dar abrigo aos gatos de colónia que vivem nesta zona há muitos anos", refere a publicação, acrescentando que os animais estão esterilizados, alimentados e são acompanhados por voluntários de acordo com o programa CED (Captura – Esterilização – Devolução). "Esta é uma pequena ajuda para quem não tem voz, mas sente frio, medo e dor como qualquer outro ser vivo."

Pede a quem assista algum destes actos para entrar em contacto com a Polícia de Santa Cruz.