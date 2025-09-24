O saxofonista madeirense Elvis Sousa conseguiu mesmo o recorde do Guinness?

O saxofonista madeirense Elvis Sousa atingiu, ontem à tarde, um novo recorde mundial ao tocar saxofone durante 33 horas consecutivas no Museu de Arte Moderna da Madeira (MAMMA), no Funchal.

A maratona musical, que começou na manhã de domingo e se prolongou até a tarde desta terça-feira, superou a marca oficial do Guinness de 26 horas e 23 minutos, estabelecida em 2023 pela indiana Mysore Sainatha Subbalaxmi, por 6 horas e 37 minutos.

No entanto, será correcto afirmar que o artista madeirense bateu o recorde do Guinness?

Nestes últimos dias, no Museu de Arte Moderna da Madeira (MAMMA), no Funchal, o saxofone não parou de soar, isto porque o artista madeirense Elvis Sousa embarcou numa maratona musical sem precedentes: tocou durante 33 horas seguidas, numa tentativa oficial de entrar para o Guinness World Records.

O objectivo imediato foi o de superar as 26 horas e 23 minutos alcançadas em 2023 pela indiana Mysore Sainatha Subbalaxmi, que conseguiu o feito grávida de sete meses, mas o saxofonista madeirense ambicionava ir mais longe, e estipulou como meta as 33 horas, número que coincidiu simbolicamente com a sua idade.

A iniciativa revelou-se uma verdadeira prova de resistência artística. Cada nota e cada sopro foram cronometrados e tiveram que seguir regras rigorosas e exigentes: cada música teve de durar no mínimo dois minutos, e os intervalos não puderam exceder os 30 segundos e os descansos foram rigorosamente calculados, cinco minutos por cada hora de actuação. Além disso, tudo foi registado em vídeo, acompanhado por testemunhas credenciadas, músicos profissionais e cronometristas. O espaço também foi adaptado de forma a suportar a intensidade física, mental e alimentar que uma performance desta duração exigia, o que permitiu ao saxofonista focar-se totalmente no desafio sem interrupções.

Apesar da proeza de Elvis Sousa, ainda não é correcto afirmar que o recorde mundial foi batido. A homologação pelo Guinness World Records depende de um processo rigoroso de validação: cada detalhe da performance, desde a duração mínima de cada música até aos intervalos permitidos e aos descansos cronometrados, precisa agora de ser verificada. O vídeo da maratona, os registos dos tempos e os testemunhos das pessoas presentes serão analisados pela instituição antes de qualquer confirmação oficial.

"Oficiosamente, é recorde, mas agora tudo tem de passar por um processo muito rigoroso. Todos os vídeos destes dias seguem para o Guinness, para que possam verificar se todos os passos foram cumpridos, se a música nunca parou e se o relógio esteve sempre a funcionar. Portanto, houve toda uma logística durante a prova que ainda vai ser sujeita a um júri final para validar o recorde. Estamos esperançosos de que as coisas tenham corrido bem, mas, por vezes, um pequeno detalhe pode pôr tudo em causa", explicou Egídio Olim, presidente da Associação de Atletismo da Madeira, que foi um dos cronometristas presentes, juntamente com outros elementos do atletismo madeirense.

Ou seja, embora a marca de 33 horas represente um feito extraordinário de resistência, disciplina e dedicação, o título só poderá ser considerado oficial após a validação formal do Guinness, o que poderá demorar algum tempo. Até lá, a performance mantém-se como um impressionante marco pessoal e artístico de Elvis Sousa, que transformou o MAMMA num palco de endurance musical.

Como se processa a atribuição de um recorde do Guinness?

O processo de atribuição de um recorde do Guinness segue um conjunto de etapas formais e bastante rigorosas, pois a marca Guinness World Records é reconhecida mundialmente como referência na validação de feitos extraordinários.

1. Candidatura

O interessado deve registar-se no site oficial do Guinness World Records e submeter uma candidatura online, indicando a categoria do recorde, caso esta já exista, ou propondo uma nova, caso não exista. A equipa do Guinness analisa a proposta e comunica se o pedido foi aceite, indicando ainda quais são as regras específicas que devem ser cumpridas durante a tentativa.

2. Regras

Cada recorde possui regras próprias, que podem abranger critérios como a duração mínima, as dimensões, o número de participantes ou o tipo de prova permitido. O Guinness fornece ao candidato um documento oficial com essas normas, que têm de ser cumpridas rigorosamente durante toda a tentativa.

3. Preparação

O candidato organiza a tentativa, de forma a assegurar que cumpre com todas as exigências estabelecidas pelo Guinness World Records. Entre estas, incluem-se a presença de testemunhas independentes qualificadas (como árbitros, especialistas ou autoridades), a recolha de provas audiovisuais, incluindo filmagens contínuas e fotografias, e a preparação de documentos de apoio, como medições certificadas e relatórios técnicos. Em algumas situações, a presença de um juiz oficial do Guinness é mesmo obrigatória, sendo necessário que este se desloque até ao local da tentativa.

4. Realização

A tentativa de recorde decorre de acordo com as regras estabelecidas pelo Guinness World Records, sendo essencial e obrigatório que todos os elementos de prova sejam recolhidos ao longo de todo o evento.

5. Envio de Provas

Na ausência de um juiz presente, o candidato é responsável por enviar toda a documentação para a sede do Guinness World Records, em Londres. O material é então sujeito a uma análise interna, cujo processo pode prolongar-se por várias semanas ou mesmo meses.

6. Validação

Nesta fase a equipa do Guinness procede à análise de todos os testemunhos, vídeos, medições e relatórios enviados. Se tudo estiver em conformidade com as regras, será emitido um certificado oficial que reconhece o recorde. Caso sejam identificadas falhas, como o não cumprimento de alguma norma ou a insuficiência de provas, o recorde não é homologado.

7. Publicação

Nem todos os recordes reconhecidos pelo Guinness World Records são incluídos no seu livro anual, pois apenas os mais relevantes ou curiosos é que são publicados. No entanto, todos os recordes oficialmente validados ficam registados na base de dados da instituição.