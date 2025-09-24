Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Avança nova torre de controlo do Aeroporto. Contrato entre a dona da obra - NAV Portugal - e a empresa que ganhou o concurso foi assinado em Julho. Empreitada de construção vai custar no máximo cinco milhões de euros. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 9.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Machico pede revitalização de espaços públicos. Turismo é bem-vindo, com ‘peso e medida’, para alavancar economia local e dar “mais vida” à cidade-berço da Madeira, onde se acumulam promessas por cumprir e queixas por falta de zelo.

Número de turistas não pode ser desmesurado. Em entrevista ao DIÁRIO, Carlos Costa, que intervém amanhã na Conferência Anual de Turismo, alerta para o crescimento global do sentimento anti-turista e a necessidade de “prevenir que pressões sociais por parte dos residentes surjam também aqui”.

Fique também a saber que Quem tem entre 50 e 59 anos perde direito à vacina grátis da gripe.

E, por fim, Nacional é a equipa com mais cartões vermelhos na I Liga.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.