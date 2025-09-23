Monofocais Blue Control por 179€ – marque já a sua consulta
Campanha Especial na Alain Afflelou Funchal: lentes monofocais e packs multifocais HOYA LENS a preços exclusivos até 31 de Outubro
Até 31 de Outubro, a Alain Afflelou Funchal apresenta uma campanha imperdível para quem valoriza o conforto e a saúde visual, com lentes de alta qualidade HOYA LENS e condições de pagamento facilitadas.
👓 Oferta 1 – Lentes Monofocais Blue Control CR39 por apenas 179€
Inclui lentes monofocais HOYA LENS com tratamento Blue Control CR39, ideais para:
- Reduzir o impacto da luz azul emitida por computadores, telemóveis e tablets;
- Prevenir fadiga ocular e dores de cabeça;
- Melhorar o conforto visual durante longas horas em frente a ecrãs.
Válido
para dioptrias até 2 de esfera ou cilindro.
Pagamento disponível em 2 prestações.
👓 Oferta 2 – Pack Multifocal com Clip Solar por apenas 289€
Inclui:
- Lentes progressivas HOYA LENS (para visão de perto, intermédia e longe):
- Clip solar com 100% proteção UV.
Válido para dioptrias até 2 de esfera ou cilindro, em lentes brancas.
Pagamento disponível em 2 prestações.
O clip solar é um aliado essencial, já que protege os olhos contra os raios ultravioleta nocivos, ajuda a reduzir o encandeamento e transforma os seus óculos de visão em óculos de sol de forma prática e elegante.
A importância de cuidar da visão em todas as idades
- Em idades jovens, o uso intenso de dispositivos digitais pode causar fadiga ocular, visão turva temporária e até dificuldades de concentração. As lentes com filtro de luz azul tornam-se indispensáveis.
- A partir da meia-idade, a presbiopia torna a leitura e as tarefas de perto mais desafiantes. As lentes progressivas oferecem uma visão clara em todas as distâncias, sem necessidade de trocar de óculos.
📍 Onde aproveitar esta campanha
Visite a Alain Afflelou Funchal:
- CC Anadia – Loja 47
- CC Madeira Shopping – Loja Xpress (frente à SportZone)
Campanha válida até 31 de Outubro.
Aproveite já e cuide da sua visão com estilo, conforto e proteção!