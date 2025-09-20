Governo Regional como parceiro do poder local

A relação entre autarquia de Câmara de Lobos e o Governo Regional deve ser de parceria, mas reivindicações com quando necessário, apontaram este sábado, 20 de Setembro, os candidatos do PSD, PS e JPP à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Durante o debate da TSF Madeira, no âmbito das Eleições Autárquicas de 12 de Outubro, Celso Bettencourt, candidato do PSD, defendeu que a relação com o Governo Regional "tem de ser de parceria", defendendo que o Executivo Regional "tem feito investimento em Câmara de Lobos", garantindo que vai lutar para que essa realidade se mantenha, em especial na criação da estrada Igreja – Fontes, na Quinta Grande, do varadouro para os pescadores de Câmara de Lobos, assim como de mais estacionamento na localidade.

Nilson Jardim, candidato do PS, defende que "entre homens de bem as coisas têm de funcionar bem com uma boa relação sempre", lamentando que "nem sempre quem tem governando tem governado para o benefício do concelho", dando o exemplo do caso do Miradouro do Cabo Girão, em que o município "fica apenas com as limpezas e a manutenção das estradas, enquanto as receitas vão para o Governo Regional". O candidato socialista defende que as receitas geradas no município revertam também para a autarquia, tanto nos pontos turísticos de interesse, como também no IVA, situação que já acontece no continente português e nos Açores, onde parte do IVA derramado no município reverte para a autarquia.

"Há de facto algum investimento do GR em Câmara de Lobos, mas é preciso mais", defende.

Miguel Ganança, candidato do JPP, entende que os poderes do Governo Regional, das câmaras municipais e das juntas de freguesia "têm de se conjugar", mas sem esquecer as reivindicações: "Temos de ter uma parceria, mas com o concelho em primeiro lugar, mesmo que para isso seja preciso fazer pressão para salvaguardar as necessidades do povo."

Segundo o candidato do JPP, muitas vezes "não se vê o poder autárquico a reivindicar soluções".