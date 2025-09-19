Candidatos divergem sobre relação com o Governo Regional

A relação entre a Câmara Municipal da Ribeira Brava e o Governo Regional foi um dos pontos quentes do debate da TSF-Madeira.

Marco Martins, candidato do movimento RB1, afirmou que os votos que elegeram Miguel Albuquerque são os mesmos que agora apoiam a sua candidatura, defendendo que a ligação entre Governo e autarquia deve assentar no respeito institucional e na cooperação em prol da população. Criticou, no entanto, o executivo madeirense por o ter “esquecido” em convites para actos oficiais e acusou Jorge Santos de não ter escolhido a própria equipa, acusação que o candidato do PSD/CDS rejeitou de imediato.

Jorge Santos fez questão de frisar que tem mantido reuniões regulares com diversos governantes, garantindo que essa articulação é essencial para dar continuidade ao progresso em áreas estratégicas da Ribeira Brava.

Já Marco Martins e Arnaldo Hernández, candidato do JPP, convergiram nas críticas ao Governo Regional, acusando-o de prometer sucessivas obras para o concelho sem as concretizar. “Todos os anos vêm à Ribeira Brava, fazem promessas e pouco executam”, apontaram, sublinhando que a falta de cumprimento tem prejudicado o desenvolvimento local.