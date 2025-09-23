Dívida Pública da Madeira cresceu mais de 220 milhões em três meses

A dívida bruta da Administração Pública Regional (APR) situava-se em 5 221,0 milhões de euros no final de Junho deste ano, traduzindo-se num crescimento de 220,8 milhões de euros (+4,4%) face a Março e uma subida de 140,0 milhões de euros (+2,8%) comparativamente ao período homólogo.

Os dados mais recentes, referentes ao 2.º trimestre de 2025, foram hoje publicados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM). O crescimento trimestral é explicado pela "emissão obrigacionista de 310 milhões de euros ocorrida em Junho de 2025, destinada à amortização de dívida da APR representada por empréstimos contraídos anteriormente e em carteira".

Como tal, "o efeito derivado deste aumento deverá ter carácter transitório e ser esbatido até final do ano de 2025", observa a autoridade de estatística.

Analisando a evolução da composição da dívida bruta por instrumento financeiro, a DREM verifica que no 2.º trimestre de 2025, o peso dos empréstimos foi de 36,0% (38,6% no trimestre homólogo) e da dívida titulada foi de 64,0% (61,4% no 2.º trimestre de 2024).

A repartição da dívida por sector emitente mostra que o Governo Regional é responsável por 97,5% (96,9% no trimestre homólogo) do total da dívida e as Empresas Públicas classificadas no perímetro da APR por apenas 2,5% (3,1% no 2.º trimestre de 2024).