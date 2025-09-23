JPP lamenta desperdício de água na praia da Laje no Porto Moniz

O candidato do JPP à Câmara Municipal do Porto Moniz lamentou, esta terça-feira, "a enorme quantidade de água que é desperdiçada diariamente para a praia da Laje" e defendeu “a importância de preservar este importante recurso”.

João Jesus reconhece que, no concelho do Porto Moniz, a importância da água "assume ainda maior relevo, sobretudo no meio rural, onde serve de sustento às culturas e garante a subsistência de muitos agricultores". Apesar disso, lamenta o candidato, “diariamente perde-se uma enorme quantidade deste bem precioso, sendo disso exemplo a água que cai na praia da Laje, no Seixal, e também na Ribeira da Janela, sem qualquer aproveitamento, perante a inércia do Governo Regional e do município do Porto Moniz".

O cabeça-de-lista indica que especialistas e populares defendem que deveriam ser criados depósitos de armazenamento capazes de assegurar o abastecimento agrícola e até reforçar as necessidades de outros concelhos vizinhos da Madeira, no entanto, até agora não foram tomadas medidas estruturais que garantam uma gestão mais eficiente”.

Com a recorrente falta de água para rega, em particular nos meses de Verão, e as constantes reclamações dos agricultores, e o desperdício aqui referido, o candidato do JPP menciona recentes declarações do presidente da empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) que lamentou “não ter água” para combater fogos e para agricultura. “Mas, no Porto Moniz, correm milhões de litros por dia para o mar”, destaca.

O candidato não quis deixar passar em claro uma outra situação, relacionada com a utilização da água da serra do Porto Moniz. De acordo com o candidato, esta é uma fonte considerada “propriedade do povo” e que tem vindo a ser desviada para um depósito de emergência SOS, com a população a questionar se esse recurso não deveria ser utilizado para fins de consumo humano, devidamente tratado e disponibilizado em condições de segurança.

“Num concelho rico em nascentes e recursos hídricos, a falta de visão estratégica na gestão da água levanta preocupações”, diz o candidato do JPP. “Afinal, como recordam os agricultores e habitantes locais, a água é vida, e o seu desperdício é um luxo que a Madeira não se pode permitir", termina.