Irmãs Hospitaleiras abordam 'Animação que Ocupa – Saúde que Cresce' em tertúlia

O auditório das Irmãs Hospitaleiras – Casa de Saúde Câmara Pestana acolhe, a 8 de Outubro, uma tertúlia denominada 'Animação que Ocupa – Saúde que Cresce', a partir das 10h30. Esta é uma iniciativa que se insere na XIX Semana Aberta à Saúde Mental.

Segundo nota enviada à imprensa, o encontro tem como destinatários "animadores culturais; monitores de ocupação; educadores sociais e outros profissionais que desenvolvam a sua acção no âmbito da animação e ocupação em de instituições de saúde, sociais, centros de dia, de convívio e lares".

A tertúlia contará com a intervenção de Albino Viveiros, da Câmara Municipal de Machico; Daulina Côrte, do Centro Social e Paroquial de São Bento e Casa São Francisco; Délia Caldeira, do Centro de Inclusão da Madeira; e ainda de Dídia Antunes e Edite Silveira, da Casa de Saúde Câmara Pestana.

O evento é gratuito mas carece de inscrição obrigatória.