Militares dos EUA abordam pesqueiro em águas venezuelanas

Militares de um navio de guerra dos EUA abordaram um barco de pesca venezuelano com nove pescadores enquanto navegava em águas venezuelanas, disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, sublinhando as relações tensas com os Estados Unidos.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As tensões entre as duas nações aumentaram depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter ordenado em agosto o envio de navios de guerra para as Caraíbas, ao largo da costa do país sul-americano, citando a luta contra os cartéis de drogas da América Latina.

Enquanto lia uma declaração no sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros Yván Gil disse aos jornalistas que o barco pesqueiro venezuelano foi "ilegal e hostilmente abordado por um destróier da Marinha dos Estados Unidos" e 18 militares armados que permaneceram na embarcação durante oito horas, impedindo a comunicação e as atividades normais dos pescadores. Posteriormente, foram então libertados sob escolta da marinha venezuelana.

O barco de pesca tinha autorização do Ministério da Pesca da Venezuela para realizar o seu trabalho, disse Gil numa conferência de imprensa, durante a qual apresentou fotos do incidente.

Juntamente com a declaração, o ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela distribuiu um vídeo curto, feito, segundo o ministério, pelos pescadores venezuelanos.

No vídeo, alega-se que parte do barco de pesca, pessoal da Marinha dos EUA e o navio de guerra dos EUA podem ser vistos.

"Aqueles que dão a ordem para realizar tais provocações estão à procura de um incidente que justificaria uma escalada militar nas Caraíbas," disse Gil, acrescentando que o objetivo é "persistir na política fracassada" de mudança de regime na Venezuela.

Gil disse que o incidente foi "ilegal" e "ilegítimo" e alertou que a Venezuela defenderá a sua soberania contra qualquer "provocação."

A queixa do ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela ocorre dias depois de Trump ter dito que seu país atacou um navio carregado de drogas e matou 11 pessoas a bordo.

Trump disse que o navio havia partido da Venezuela e estava a transportar membros do gangue Tren de Aragua, mas a Casa Branca não apresentou nenhuma evidência para apoiar esta alegação.

A Venezuela acusou os Estados Unidos de cometerem execuções extrajudiciais.

O ministro do Interior do país sul-americano, Diosdado Cabello, disse que a versão de Washington é "uma tremenda mentira" e sugeriu que, de acordo com investigações do Governo venezuelano, o incidente poderia estar ligado ao desaparecimento de algumas pessoas numa região costeira do país que não tinham vínculos com o tráfico de drogas.

A administração Trump acusou o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar um cartel para inundar os EUA com drogas, e duplicou a recompensa pela sua captura de 25 milhões de dólares para 50 milhões.

O Governo dos EUA não deu nenhuma indicação de que planeia realizar uma incursão terrestre com os mais de 4.000 soldados enviados para a zona.

Mas o Governo venezuelano, mesmo assim, convocou os seus cidadãos para se alistarem nas milícias - voluntários armados - para apoiarem as forças de segurança em caso de uma possível incursão. No sábado, pediu-lhes que irem aos quartéis militares para sessões de treinos.