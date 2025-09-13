PJ deteve suspeito de incendiar casa onde vivia com irmão na Figueira da Foz

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje um homem, de 49 anos, suspeito de ter incendiado a casa onde vivia com um irmão, no concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

Em comunicado, a PJ explica que, através da Diretoria do Centro, deteve o suspeito, "fortemente indiciado pela autoria de um crime de incêndio urbano", provocado ao final do dia de sexta-feira, "na residência onde vivia, na companhia de um irmão", em Alhadas, na Figueira da Foz.

"O incêndio foi provocado com recurso a chama direta, através da utilização de isqueiro, alegadamente num quadro de desavenças familiares, resultando na destruição da residência", que ficou inabitável, adianta a PJ.

Ainda de acordo com o comunicado, "o incêndio colocou em perigo habitações contíguas existentes no local", não assumindo "consequências trágicas graças à pronta e eficaz intervenção dos bombeiros e demais meios de socorro".

"No seguimento de diligências desenvolvidas pela Diretoria do Centro, que dirige a investigação, foi possível proceder à identificação de um homem, que terá agido motivado por um sentimento de vingança contra o próprio irmão, resultante de desentendimentos anteriores, tendo como fim a destruição daquela habitação", refere.

Presente a primeiro interrogatório judicial, ao arguido foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, disse à agência Lusa fonte da Diretoria do Centro, sediada em Coimbra.