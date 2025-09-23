Ricardo Nascimento assume "aposta ganha" com criação do Espaço do Artesão

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava assumiu, recentemente, que a criação do Espaço do Artesão, no Campanário, foi uma "aposta ganha", uma vez que serve para "dar palco a artistas locais e regionais”, tendo salientado a dinamização cultural que o município apresenta.

Ricardo Nascimento visitou a exposição ‘O Mundo em Aguarela’, da artista Yldenice Garcia, que se encontra patente nesse mesmo espaço até 17 de Outubro. "Aqui está um bom exemplo do investimento que se faz na cultura. Se juntarmos a este espaço a dinamização da Semana da Cultura, o apoio às Casas do Povo e às associações culturais, podemos dizer que a Ribeira Brava tem investido bem nesta área". frisou o autarca que sai da presidência da Câmara com a certeza de que "deixa a cultura mais próxima das pessoas".

No entanto, o autarca lamentou "não deixar em andamento o arranque do auditório, em colaboração com o Governo Regional". Contudo, sente-se "realizado com o trabalho de apoio e de investimento feito nesta área cultural que enriquece a população, abre horizontes e desenvolve o espírito crítico e construtivo".

A artista Yldenice Garcia, natural da Venezuela e residente no Campanário, apresenta paisagens, retratos, flores e árvores de frutos. Ao longo do seu percurso, desenvolveu uma capacidade singular de combinar diferentes técnicas e estilos, transformando observações do quotidiano em obras originais e expressivas. Partindo sempre do desenho a lápis, cada criação resulta em trabalhos que reflectem criatividade, elegância e atenção ao detalhe.

A entrada é gratuita, com visitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 10h às 18h.