PSD quer igualdade para artesãos no acesso a programas nacionais

Os deputados eleitos pelo PSD/Madeira à Assembleia da República reuniram, hoje, com os responsáveis pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), num encontro de trabalho onde foram discutidas as dificuldades de acesso dos artesãos madeirenses aos programas nacionais de apoio às artes e ofícios, bem como a apoios nacionais para a participação em feiras e certames que se realizam no País.

Em nota emitida à imprensa, o partido refere que "durante o encontro, foi sublinhado que a distância geográfica, os custos adicionais de transporte e a ausência de medidas adaptadas à insularidade criam barreiras e limitações de vária ordem, com os deputados social-democratas a assumirem o compromisso de avaliar todas estas preocupações para que as mesmas venham a ser ultrapassadas".

“Vamos confrontar o Governo da República para que sejam asseguradas, aos artesãos da Madeira, condições de verdadeira igualdade no acesso aos programas nacionais”, garantiram os deputados do PSD, sublinhando que tudo farão para combater esta discriminação e para que “os artesãos madeirenses tenham as mesmas oportunidades que os do continente.”

Nesta oportunidade, os responsáveis do IVBAM referiram aos deputados do PSD que têm auscultado os artesãos reconhecidos pelo próprio Instituto e que pretendem encetar e materializar diligências no sentido de reduzir essas assimetrias, não podendo concordar com esta discriminação.

Neste encontro, foi ainda destacada a necessidade da criação de linhas de apoio específicas para a Madeira, assim como a importância da maior integração do artesanato madeirense em políticas educativas, culturais e de promoção nacional e internacional.