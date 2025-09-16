Ficou sem espaço no telemóvel? Saiba como resolver

A falta de espaço na memória de um smartphone é um problema comum que pode afectar não só o desempenho, mas também a segurança do dispositivo. Quando a memória enche, deixa de ser possível guardar novas fotografias, vídeos ou documentos e podem falhar as actualizações essenciais de segurança. A DECO PROteste lembra que a memória de armazenamento é limitada e que, por vezes, bastam algumas aplicações adicionais ou ficheiros pesados para esgotar a capacidade disponível.

Existem, contudo, três soluções principais para recuperar espaço no telemóvel. Uma das opções é recorrer a aplicações de limpeza, que permitem eliminar ficheiros temporários, duplicados e outros elementos desnecessários, melhorando a velocidade do dispositivo. No entanto, estas aplicações necessitam de acesso a muitos ficheiros pessoais e, se não forem usadas com cuidado, podem apagar conteúdos que o utilizador gostaria de manter. Outra possibilidade passa por transferir conteúdos para outro local, seja para cartões micro SD (quando o modelo de telemóvel o permite), para serviços de armazenamento em cloud ou para dispositivos externos, como computadores, pen drives ou discos rígidos. No caso da cloud, o upload pode ser feito directamente a partir do telemóvel, apagando-se depois os ficheiros já guardados externamente.

A solução mais prática e segura poderá ser usar a ferramenta interna de gestão de armazenamento, disponível em todos os smartphones Android e iOS. Esta função mostra quanto espaço está ocupado e como está distribuído por categorias, permitindo ao utilizador decidir o que apagar, sem expor dados a terceiros. No caso dos dispositivos Android, existe ainda a opção “Libertar espaço”, que facilita a eliminação de ficheiros por tipo de conteúdo. Nos iPhones, que não permitem a utilização de cartões micro SD, é possível verificar quais as aplicações que consomem mais memória e apagar dados acumulados ao longo do tempo sem desinstalar a aplicação.

Os dispositivos podem dispor de três tipos de memória: a base, integrada no telemóvel e indicada na embalagem; os cartões micro SD, que aumentam a capacidade de armazenamento em determinados modelos; e a memória cloud, um espaço virtual, gratuito ou pago, acessível via internet. Neste último caso, o espaço pode ser quase ilimitado, mas depende sempre de ligação à rede e da confiança no fornecedor.

Em resumo, se ficou sem espaço no telemóvel, não é preciso desesperar. Seja através de aplicações específicas, da transferência de dados para outro local ou da ferramenta já incluída no smartphone, existem várias formas de libertar memória e garantir que o dispositivo continua rápido, seguro e funcional.