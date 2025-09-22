IL defende criação de plano integrado de controlo de pragas no Funchal

A Iniciativa Liberal defende que deve existir um plano integrado de controlo de pragas no Funchal, que promova acções regulares de prevenção e manutenção, inspirado em modelos já aplicados noutros municípios. No fundo, trata-se de "assegurar uma cidade mais limpa, saudável e segura, reforçando a saúde pública e a qualidade de vida dos munícipes".

Sara Jardim considera que "não basta reagir quando já há uma infestação. O Funchal está cheio de baratas e de ratos". "Precisamos de prevenção e manutenção regular. O controlo de pragas não é só uma questão de limpeza, é também uma questão de saúde pública e de qualidade de vida", indica a candidata à Câmara Municipal.

A cabeça-de-lista assume a necessidade de um "plano moderno e eficaz de gestão integrada de praga", que vise manutenção anual e acompanhamento contínuo, "tal como sucede noutros municípios, que já demostraram que, com organização e planeamento, é possível prevenir, em vez de apenas remediar".

Este plano seria composto por medidas como campanhas regulares e direcionadas de desinfestação; monitorização por armadilhas inteligentes e mapeamento de focos críticos em tempo real; eliminação das fontes que alimentam as pragas, como biorresíduos soltos e águas estagnadas; protolocos seguros para animais de companhia e proteção de polinizadores, evitando soluções químicas prejudiciais; e campanhas de cidadania, envolvendo moradores e comerciantes na prevenção e combate.

"O financiamento destas medidas pode ser assegurado através do programa europeu EU4Health, focado na saúde pública local e prevenção, e do LIFE, dedicado à qualidade de vida urbana", explica em nota à imprensa.

Segundo Sara Jardim, "o Funchal precisa de um sistema que combine tecnologia e proximidade. A cidade deve ser rápida a responder, mas sobretudo deve ser capaz de prevenir. Só assim conseguimos um espaço público mais limpo, mais saudável e mais seguro para todos".

