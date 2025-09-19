A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que apenas 25% dos autos chegam a coima. O Governo Regional não divulga o montante gerado pela Polícia Florestal com as contra-ordenações e os incumprimentos nos percursos pedestres constituem mais de metade das multas aplicadas por aquela forma policial.

A caminho das Eleições Autárquicas, hoje damos voz à Ribeira Brava, onde a habitação e a mobilidade preocupam. Embora o concelho esteja cada vez mais atractivo, os preços altos são um impedimento à fixação de jovens.

Na primeira página, destaque, também, para uma tentativa de homicídio que levou à detenção de homem. Alegada relação extraconjugal da mulher na origem do ataque com uma enxada.

Nota, igualmente, para as obras no Bairro de Santa Maria que só acontecem para o ano. O projecto para reabilitar complexo, que tem 15 habitações desocupadas, está a ser reformulado.

Preso por abusar sexualmente do neto da companheira, o tribunal condenou homem de 57 anos a 7 anos e meio de cadeia.

Estas e outras notícias pode ler na edição de hoje do seu DIÁRIO, disponível tanto em formato e-paper, como em papel, num ponto de venda perto de si. Para acompanhar esta jornada informativa que agora se inicia, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!