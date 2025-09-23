Pequena descida da temperatura máxima na Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para esta terça-feira, dia 23 de Setembro, apontam para períodos de céu muito nublado e queda de aguaceiros fracos, que serão pouco prováveis na vertente Sul da ilha da Madeira.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte/Nordeste, sendo fraco (inferior a 15 km/h) na zona do Funchal.

A assinalar também uma pequena descida da temperatura máxima, com os termómetros a variar entre os 19 e os 24ºC no Funchal e Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte, são esperadas ondas de Norte/ Nordeste com 1,5 a 2 metros.

Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro, sendo ondas de Sueste com 1 a 1,5 metros na parte Leste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.