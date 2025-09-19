Preços dos combustíveis na Madeira registam ligeira descida

A partir da meia-noite do dia 22 de Setembro, segunda-feira, entram em vigor novos preços dos combustíveis na Região Autónoma da Madeira.

Comparando com os valores da semana passada, todos os combustíveis registam uma ligeira descida. A gasolina super sem chumbo IO 95 passa de 1,589 euros para 1,588 euros por litro, o gasóleo rodoviário baixa de 1,448 euros para 1,445 euros por litro e o gasóleo colorido e marcado desce de 0,981 euros para 0,977 euros por litro.