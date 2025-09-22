'Liceu' volta a proporcionar experiência desportiva na neve em Andorra

No presente ano lectivo, a Escola Secundária Jaime Moniz (Liceu) oferece, mais uma vez, a oportunidade de os seus alunos praticarem desportos de neve em Andorra.

"A 'Semana Branca' é um projecto de escola que já vai na sua 15.ª edição e contempla um curso de esqui/snowboard durante uma semana. Este curso está programado para cinco dias no período de 10 a 17 de Janeiro de 2026", indica nota à imprensa.

Nesta actividade, conforme explica, "estão previstas 15 horas práticas de curso de esqui/snowboard com monitores da Estância de Pal Arinsal (Andorra) e 15 horas de aperfeiçoamento com os professores da Escola Secundária Jaime Moniz, bem como da Escola Secundária Francisco Franco e Escola Básica Horácio Bento de Gouveia que também participarão nesta actividade".

A organização convida todos os alunos interessados (bem como os seus encarregados de educação) para uma sessão de apresentação do projecto e esclarecimento de toda a logística relativa a esta viagem, que decorrerá na próxima quinta-feira, dia 25 de Setembro, pelas 18h30, no auditório da escola.

Os docentes apelam a que os jovens adiram a esta oportunidade de participar num evento memorável que já tem mais de uma década.