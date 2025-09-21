ASKKSA iniciou época desportiva "da melhor forma"

A Associação Shotokan Kokusai Karate de Santo António (ASKKSA) iniciou a sua época desportiva "da melhor forma". De acordo com a associação, a participação no Torneio Internacional Karate Open de Lisboa decorreu, este fim-de-semana, com bons resultados.

O evento decorreu no Pavilhão Municipal Casal Vistoso, juntando cerca de 510 atletas oriundos de 93 clubes, de 15 países diferentes. "Não podíamos estar mais Orgulhos dos nossos Mini-Tigres e Tigres, marcando presença em 3 finais e 4 disputas de bronze, traduzindo-se em 5 pódios", refere o clube, acrescentando que "nesta primeira prova da época 2025/2026, e já no tatami todos os nossos Karatecas, apresentaram melhorias evolutivas, resultado do trabalho de consistência, efectuado no Dojo".

Kata U12 Male

1.º Lugar - Tiago Bettencourt

Kata U12 Female

2.º Lugar - Margarida Anjo

Kata U18 Female

2º Lugar - Constança Lima

Kata U16 Male

3.º Lugar - Tiago Pestana

5.º Lugar - Santiago Fernandes (disputa medalha de bronze)

5.º Lugar - Santiago Gomes (disputa medalha de bronze)

Kumite U16 Male +70Kg

3.º Lugar - Tiago Pestana

Kata U12 Female

5.º Lugar - Inês Francisco (disputa medalha de bronze…ficou em igualdade pontual e no critério de desempate perdeu o 3.º lugar)

Kata U14 Female

7.º Lugar - Amélia Silva

11.° Lugar - Margarida Gomes

Kata U12 Male

Jaden Reis - Participação

Kumite U12 Female -35Kg

Marina Castro - Participação

Kumite U16 Male - 57kg

Artemijs Voroncovs - Participação

!No dia anterior a prova, aproveitamos, também, a ocasião para participar, organizado pela Ippon Karate Portugal, no Karate Open Lisboa Training Camp, onde se destaca, além dos aspectos técnicos de excelência, abordados, no Estágio de KATA e KUMITE, foi a promoção ao convívio, entre Karatecas de varias nações", termina.