Emigração portuguesa para Andorra cai para o valor mais baixo de sempre em 2024

O número de portugueses que emigraram para Andorra em 2024 caiu para o valor mais baixo de sempre, 146 pessoas, representando apenas 3,2% do total de trabalhadores estrangeiros que o principado recebeu nesse ano, segundo o Observatório da Emigração.

"Foram 146 os portugueses que, em 2024, entraram em Andorra, segundo os dados do Departamento de Estatística de Andorra; este organismo contabilizou um total de 4.591 entradas de estrangeiros no país, tendo os portugueses representado 3,2% da imigração nesse ano", lê-se numa nota do Observatório da Emigração.

Na nota, o Observatório aponta que "depois de um ligeiro decréscimo em 2023, a emigração de portugueses para Andorra registou em 2024 uma queda mais expressiva", de 26,6%, que acompanhou a quebra geral para o território, de 24,1%.

"Depois de um pico em 2005, a emigração para este país desceu abruptamente, entre aquele ano e 2014, mantendo-se desde então estável em valores comparativamente baixos", aponta-se ainda no texto, em que se nota que "em 2008 verificou-se a maior queda, com 54%, o que reflete o caráter abrupto e profundo da crise do imobiliário em Espanha".

A queda de 2024 contraria a evolução dos últimos anos, em que se registava um "aumento muito ligeiro", de acordo com o Observatório, que conclui que houve "uma perda relativa de importância da imigração portuguesa", já que "se em 2007 os portugueses representaram 34,9% das entradas de migrantes em Andorra, em 2024 representavam apenas 3,2%".