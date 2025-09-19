Baía do Funchal recebe última etapa do Campeonato Escolas de Canoagem

No próximo domingo, 21 de Setembro, a baía do Funchal, receberá a última etapa do Campeonato Escolas de Canoagem NP – Canoagem de Mar, organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da NP (Nélio Pereira Publicidade).

A competição está dividida em 17 regatas, destinada aos escalões de formação, SS1, SS2 e SUPC, mínimos, menores, iniciados, infantis e cadetes (1º escalão).

Esta prova contará com a participação de 75 canoístas, em embarcações provenientes da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Ludens Clube de Machico.

Tratando-se de uma competição de canoagem de mar, todas as categorias terão de percorrer uma distância de 2 Km.



