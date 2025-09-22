Candidatos em São Vicente fecham debate com apelos ao voto

O debate autárquico em São Vicente terminou com os tradicionais apelos ao voto, num registo em que cada candidato procurou sublinhar as suas prioridades e a forma como pretende conduzir os destinos do concelho. Entre promessas de proximidade, confiança e renovação, José Carlos Gonçalves, João Carlos Gouveia e António Gonçalves deixaram as mensagens derradeiras aos eleitores, reforçando o tom mobilizador a poucas semanas das eleições.

José Carlos Gonçalves (Chega) apelou ao voto lembrando que a sua candidatura é feita por uma equipa vasta e preparada, comprometida em marcar a diferença em São Vicente. Garantiu tratar todos com equidade e respeito, desde a Boaventura à Ponta Delgada e à vila, deixando para trás a “vergonha” que diz existir actualmente. Prometeu proximidade, uma Câmara no terreno e não fechada em gabinetes, assegurando que conhece cada lugar do concelho “como a palma da mão”. “Ao votarem no Chega, terão pessoas próximas e amigas, com respeito por todos”, concluiu.

João Carlos Gouveia (PS) pediu aos eleitores que façam a sua escolha de forma livre e consciente, sublinhando que a decisão pertence sempre aos cidadãos. Reforçou a confiança nos são-vicentinos para tomarem a opção que considerarem melhor para o concelho.

António Gonçalves (PSD/CDS) apelou ao voto apresentando um projeto coeso, transparente e de proximidade, com uma equipa experiente nas juntas de freguesia, na Assembleia Municipal e no executivo. Destacou um projeto de bandeira social, de portas abertas, baseado no diálogo e na construção de soluções para as próximas gerações. Prometeu reforçar apoios sociais, apoiar associações culturais, desportivas e recreativas, e dinamizar o turismo através da reabertura das grutas, da taxa turística, dos acessos ao mar e da valorização das paisagens. “Queremos mais e melhor São Vicente, um concelho onde é bom viver, estudar e envelhecer”, rematou.

As eleições estão marcadas para 12 de Outubro.