Sessão de boas-vindas aos participantes no Colombo's Golf Trophy

Decorreu hoje o cocktail de boas-vindas aos participantes da oitava edição do Colombo's Golf Trophy, torneio de golfe que vai decorrer no campo do Porto Santo Golfe que é organizada pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo (SDPS) e que tem início marcado para amanhã – 108 inscritos - a partir das 8h30.

“Muito boa sorte a todos os participantes”, desejou Élia Ribeiro, presidente da SDPS, na sessão de boas-vindas a todos os participantes.